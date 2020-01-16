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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
16.01.2020 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

00:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за декабрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за декабрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;

20:45 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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