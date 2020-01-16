Курс доллара 61.5333   Курс евро 68.5358  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
16.01.2020 18:14

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре сократился на 0.2%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в октябре (пересмотрено с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.39 против 1.40 месяцем ранее.

Другие новости

16.01.2020
19:02
Глава Евросовета в разговоре с Путиным приветствовал договор о транзите газа через Украину
16.01.2020
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 января
16.01.2020
18:17
Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе умеренно снизился
16.01.2020
18:15
Кудрин считает, что Медведев на посту премьера должен был сделать больше для экономики РФ
16.01.2020
18:14
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре сократился на 0.2%
16.01.2020
18:03
Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства
16.01.2020
17:52
Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг торговли США и КНР и докладе МЭА
16.01.2020
17:41
Севший возле Домодедово SSJ исправен, посадка штатная, экстренной её называть нельзя - ГСС
16.01.2020
17:20
ИНВЕСТИЦИОННОЕ И ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ПЛАНЫ МИШУСТИНА ПО НАЦПРОЕКТАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ В ИНФРАСТРУКТУРУ – ГЛАВА РФПИ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»