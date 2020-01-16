Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре сократился на 0.2%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в октябре (пересмотрено с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.39 против 1.40 месяцем ранее.