Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По итогам 2019 года индекс PPI вырос на 1.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос также на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2018 года индекс PPI core вырос на 1.1% против ожидаемого повышения на 1.3%.