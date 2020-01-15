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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2020 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs сократи...
вчера 16:56

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs сократилась

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала текущего года до 1.72 млрд долл или 4.69 долл на акцию по сравнению с 2.32 млрд долл или 6.04 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка выросли на 23% до 9.96 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 5.47 долл на акцию и доход в размере 8.55 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 0.5%.

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