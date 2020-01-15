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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2020 г.Квартальная прибыль Bank of America сократилась...
вчера 16:30

Квартальная прибыль Bank of America сократилась, но оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в IV квартале 2019 года до 6.75 млрд долл или до 0.74 долл на акцию по сравнению с 7.04 млрд долл или 0.7 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.68 долл на акцию.

Доходы банка сократились на 2.9% до 12.14 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 22.22 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 0.7%.

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