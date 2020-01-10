Средняя продолжительность рабочей недели в США в декабре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в декабре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.32 долл против 28.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали месячный рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата в декабре повысилась до 971.38 долл в сравнении с 970.35 долл месяцем ранее (пересмотрено с 973.18 долл).