Число рабочих мест вне с/х сектора США в декабре выросло на 145 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в декабре выросло на 145 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 162 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за ноябрь и октябрь пересмотрены в сторону понижения в совокупности на 14 тыс.

По итогам 2019 года число рабочих мест в США выросло на 2.11 млн в сравнении с 2.7 млн в 2018 году.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 189 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в декабре увеличилось на 139 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 152 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 12 тыс. после увеличения на 58 тыс. в ноябре. В добывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 7.6 тыс. после сокращения на 8.6 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 20 тыс. после увеличения на 2 тыс. в ноябре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 41.2 тыс., в оптовой торговле - выросло на 8.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, уменьшили состав рабочей силы на 8.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 6 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 3 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест увеличилось на 3.6 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 1.2 тыс., в сфере теле- и радиовещания, за исключением интернета, число сотрудников сократилось на 0.9 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 33.9 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 1.3 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 10 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с декабрём 2018 года число госслужащих уменьшилось на 194 тыс. до 22.65 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%, что является 50-летним минимумом. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец декабря сократилось на 58 тыс. до 5.75 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 267 тыс. до 158.8 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 48 тыс. до 95.63 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 209 тыс. до 164.56 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.2%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 204 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в декабре сократилось с учётом сезонных колебаний на 33 тыс. до 1.19 млн, составив 20.5% от общего числа безработных против 20.8% месяцем ранее и 20.2% в декабре 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 118 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.69 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 194 тыс. до 131.76 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 34 тыс. до 26.99 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 140 тыс. до 4.15 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в декабре 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.6% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в декабре составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.32 долл против 28.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали месячный рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата увеличилась на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата в декабре повысилась до 971.38 долл в сравнении с 970.35 долл месяцем ранее (пересмотрено с 973.18 долл).