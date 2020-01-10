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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
10.01.2020 18:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.1%

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику ноябрьского показателя, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в ноябре вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.9% в октябре (пересмотрено с (-0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.35 против 1.37 в октябре.

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