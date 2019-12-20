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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2019 г. Университет Мичигана: Индекс потребительског...
сегодня 18:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (99.2) и составил 99.3.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В ноябре значение индекса составило 96.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в декабре составил 2.3% в сравнении с 2.5% месяцем ранее.

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