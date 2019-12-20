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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2019 г.Личные доходы американских потребителей в ноябр...
сегодня 18:04

Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.4%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%)

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре расширились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в ноябре на 0.4%.

Норма сбережений в ноябре составила 7.9% против 7.8% месяцем ранее (пересмотрено с 7.9%).

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