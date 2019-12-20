Курс доллара 62.4071   Курс евро 69.3780  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

Другие новости

вчера
20:40
Решение акционеров "Яндекса" о новом фонде - важный результат для компании - РАЭК
вчера
19:36
Суд отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Цакунова
вчера
19:00
Власти РФ хотят смягчить некоторые требования к проектам для их поддержки по СЗПК
вчера
18:33
"Делимобиль" планирует провести IPO в США
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря
вчера
18:09
ЦБ РФ напомнил банкам, что самозанятым не нужны специальные счета для получения дохода
вчера
18:07
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения
вчера
18:05
Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.4%
вчера
18:04
Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.4%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»