Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.