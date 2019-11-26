Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;
10:00 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;
18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;
18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;
18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.