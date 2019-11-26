Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;

10:00 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.