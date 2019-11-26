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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 18:08

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 125.5 пункта против 126.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 126.9 в сравнении с первоначально объявленным октябрьским значением 125.9.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре понизился до 166.9 против 173.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 97.9 против 94.5 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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