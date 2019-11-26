Продажи новых домов в США в октябре сократились на 0.7%, но оказались лучше прогноза (расширенное сообщение)

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 738 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 701 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 708 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2018 года продажи новых домов выросли на 31.6%.

В целом, в октябре было продано 57 тыс. новых домов против 57 тыс. в сентябре и 56 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), ), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 7 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в октябре составила 316.7 тыс. долл против 310.2 тыс. в сентябре и 326.7 тыс. в августе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 383.3 тыс. долл против 366.9 тыс. в сентябре и 392.3 тыс. в августе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 322 тыс. единиц против 321 тыс. в сентябре и 324 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.3 месяца против 5.2 в сентябре и 5.5 в августе.