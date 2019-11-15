Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.
В сентябре объём розничных продаж уменьшился на 0.3%.
По сравнению с октябрём 2018 года показатель повысился на 3.1%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.2% после сокращения на 0.1% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.3%.