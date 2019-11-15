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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2019 г.Объём розничных продаж в США в октябре вырос на...
вчера 16:35

Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В сентябре объём розничных продаж уменьшился на 0.3%.

По сравнению с октябрём 2018 года показатель повысился на 3.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.2% после сокращения на 0.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.3%.

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