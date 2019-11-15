Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.2%.
По сравнению с октябрём 2018 года цены на импорт упали на 3.0%.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.1% после сокращения на 0.2% в сентябре.
По сравнению с октябрём 2018 года цены на экспорт уменьшились на 2.2%.