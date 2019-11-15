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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2019 г.Объём промышленного производства в США в октябр...
вчера 17:21

Объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.8%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в сентябре (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали сокращение октябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с октябрём 2018 года объём промышленного производства в США уменьшился на 1.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 76.7% против 77.5% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с октябрём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.2 п.п.

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