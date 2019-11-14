Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.75 тыс.

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 ноября, выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 ноября, уменьшилось на 10 тыс. и составило 1683 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1687.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 октября, выросло на 4.6 тыс. и составило 1.45 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.42 млн человек.