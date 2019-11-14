Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс PPI вырос на 1.1%, замедлив темпы повышения с 1.4% в сентябре.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с октябрём 2018 года индекс PPI core вырос на 1.6% против ожидаемого повышения на 1.5%. В сентябре PPI core в годовом выражении вырос на 2.0%.