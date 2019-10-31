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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2019 г.Базовая инфляция в США в сентябре составила 1.7%
сегодня 15:35

Базовая инфляция в США в сентябре составила 1.7%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.7% после повышения на 1.8% в августе.

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