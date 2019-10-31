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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2019 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
сегодня 15:34

Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.3%, потребительские расходы увеличились на 0.2%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в сентябре расширились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в сентябре на 0.3%.

Норма сбережений в сентябре составила 8.3% против 8.1% месяцем ранее.

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