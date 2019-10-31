Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.5 тыс.

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 октября, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 213 тыс., пересмотрено с 212 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 октября, увеличилось на 7 тыс. и составило 1690 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.75 тыс. до 1686.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 октября, выросло на 17.7 тыс. и составило 1.41 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.40 млн человек.