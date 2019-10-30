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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2019 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 25 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.4 млн барр.

Как сообщает агентство Reuters, по данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр., запасы бензина сократились на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.2 млн барр.

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