Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 31 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии предварительно за сентябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь (отчёт Федерации логистики и закупок Китая);

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за октябрь (отчёт Федерации логистики и закупок Китая);

04:00 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке, публикация доклада о перспективах монетарной политики и экономических прогнозов;

08:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за октябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции предварительно за октябрь;

11:00 мск: ВВП Испании предварительно за III квартал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне предварительно за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии предварительно за октябрь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны предварительно за III квартал;

14:00 мск: ВВП Италии предварительно за III квартал;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США (Challenger) за октябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады и индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: ВВП Канады за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;

15:30 мск: Личные расходы и доходы потребителей США, ценовой индекс расходов на потребление за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана.