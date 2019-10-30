Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.7 млн барр.

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 октября, вырос на 5.7 млн барр. и составил 438.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.0 млн барр. и составили 220.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 119.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.7 млн барр. и составили 641.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.5 млн барр. и составили 46.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр., запасы бензина сократились на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.2 млн барр.