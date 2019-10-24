Индексы PMI Германии в октябре изменились разнонаправленно

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в октябре увеличился до 41.9% против 41.7% в сентябре (пересмотрено с 41.4). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 42.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре сократился до 51.2% против 51.4% месяцем ранее (пересмотрено с 52.5%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.0%.