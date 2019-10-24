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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2019 г.Индексы PMI Франции в октябре выросли
сегодня 10:20

Индексы PMI Франции в октябре выросли

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в октябре увеличился до 50.5% против 50.1% в сентябре (пересмотрено с 50.3). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре увеличился до 52.9% против 51.1% месяцем ранее (пересмотрено с 51.6%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.6%.

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