Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в октябре не изменился по сравнению с предыдущем месяцем и составил 45.7. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 46.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в октябре увеличился до 51.8% против 51.6% месяцем ранее (пересмотрено с 52.0%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.9%.