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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2019 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:40

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 2.7%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре уменьшилось на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1387 тыс. в годовом выражении против 1425 тыс. в августе (пересмотрено с 1419 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1340 тыс.

По сравнению с сентябрём 2018 года число выданных разрешений выросло на 7.7%.

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