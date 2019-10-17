Выручка и прибыль банка Morgan Stanley выросли

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.06 млрд долл или 1.27 долл на акцию по сравнению с 2.02 млрд долл или 1.17 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании выросли на 2% до 10.03 млрд долл по сравнению с 9.87 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.11 долл на акцию и доходы в размере 9.59 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 4.2%.