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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:50

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 октября, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 214.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 октября, уменьшилось на 10 тыс. и составило 1679 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. до 1669.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 сентября, увеличилось на 8.2 тыс. и составило 1.415 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.40 млн человек.

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