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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Цены на импорт в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

20:15 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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