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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:38

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.9 млн барр.

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 октября, вырос на 2.9 млн барр. и составил 425.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. и составили 228.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.9 млн барр. и составили 127.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.2 млн барр. и составили 644.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.0 млн барр. и составили 41.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.13 млн барр., запасы бензина сократились на 5.94 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.24 млн барр.

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