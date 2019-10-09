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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Торговый баланс Германии за август;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за август;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за август;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за август;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за август;

11:30 мск ВВП Великобритании за август;

12:20 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Объём промышленного производства в Великобритании за август;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август.

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