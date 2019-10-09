Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.36, как и в июле.