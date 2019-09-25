Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;
11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за август;
11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск ВВП США за II квартал, финал;
15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;
15:30 мск Товарный торговый баланс США за август;
15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;
16:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
16:45 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;
17:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:45 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;
18:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды.