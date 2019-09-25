Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 сентября, вырос на 2.4 млн барр. и составил 419.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.19 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.5 млн барр. и составили 230.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.0 млн барр. и составили 133.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 2.2 млн барр. и составили 40.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина повысились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.3 млн барр.