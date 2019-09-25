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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 20 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.19 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина повысились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.3 млн барр.

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