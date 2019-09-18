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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 13 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.592 млн барр., запасы бензина повысились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.846 млн барр.

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