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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск ВВП Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за август;

04:30 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

04:30 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за август;

09:00 мск Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за август;

10:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

10:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за июль;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за август;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:30 мск Платёжный баланс США за II квартал;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за август;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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