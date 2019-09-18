Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 13 сентября, вырос на 1.1 млн барр. и составил 417.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.8 млн барр. и составили 229.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.4 млн барр. и составили 136.7 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 38.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.592 млн барр., запасы бензина повысились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.846 млн барр.