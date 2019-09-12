ЕЦБ понизил ставку по депозитам и возобновил программу QE

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 12 сентября, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам понижена на 10 базисных пунктов с (-0.40%) до (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ сохранена на уровне 0.25%.

ЕЦБ сообщил, что возобновляет программу покупки активов (количественное смягчение, QE) с 1 ноября 2019 года и будет приобретать бонды на сумму 20 млрд евро в месяц. Совет управляющих ожидает, что программа QE будет работать "столько времени, сколько потребуется для усиления аккомодационного воздействия процентных ставок ЕЦБ, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки".

В заявлении также ЕЦБ говорится, что он ожидает сохранения ставок на прежнем или более низком уровне до того момента, пока он не увидит, что прогноз по инфляции "устойчиво приближается" к уровню ниже 2%, "и такая конвергенция последовательно отражается в динамике базовой инфляции".