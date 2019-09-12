Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4.25 тыс.

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 сентября, сократилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 204 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 августа, уменьшилось на 4 тыс. и составило 1670 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 14.5 тыс. до 1680.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 августа, сократилось на 48.2 тыс. и составило 1.59 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.625 млн человек.