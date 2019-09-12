Индекс потребительских цен (CPI) в США в августе вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.4%

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его роста на 0.3% в июле.

По сравнению с августом 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.7%, замедлив темпы повышения с +1.8% в июле.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.4% против +2.2% в июле.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе увеличилась на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в июле (пересмотрено с (-0.1%). По сравнению с августом 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.5%.