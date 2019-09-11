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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.22 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7.227 млн барр., запасы бензина сократились на 4.460 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.618 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.359 млн барр.

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