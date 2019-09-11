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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2019 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:09

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.2%

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в июне.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.36, как и в июне.

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