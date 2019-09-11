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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.9 млн барр.

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 сентября, сократился на 6.9 млн барр. и составил 416.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 228.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.7 млн барр. и составили 136.2 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.22 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.8 млн барр. и составили 39.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7.227 млн барр., запасы бензина сократились на 4.460 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.618 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.359 млн барр.

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