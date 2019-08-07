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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.43 млн барр., запасы бензина снизились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.6 млн барр.

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