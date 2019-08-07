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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 2 августа, вырос на 2.4 млн барр. и составил 438.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.4 млн барр. и составили 235.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.5 млн барр. и составили 137.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 47.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.43 млн барр., запасы бензина снизились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.6 млн барр.

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