Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за июль;

02:50 мск Торговый баланс Китая за июль;

02:50 мск Торговый баланс Китая в долларах США за июль;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

17:00 мск Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июль.